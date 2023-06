Anna Mae Bullock, de son vrai nom, rencontre l’homme qui va la révéler et la détruire. Ike Turner déjà très connu dans le milieu fera d’elle une star. En 1960, il lui propose d’enregistrer un duo, "A fool in love" qui remporte un franc succès. Elle change de prénom et se fait appeler Tina. Tina devient Tina Turner car entre-temps Ike et elle se marient et ont un enfant. "River Deep, Mountain High’’, "Come Together’’, "I Want To’Take You Higher’’, "Proud Mary’’… Les tubes s’enchaînent aussi vite que les concerts. Le duo Ike et Tina est probablement le duo afro américain le plus connu au monde. Quoi que, Beyonce et Jay-Z pourraient bien les rattraper.