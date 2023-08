Hommage à Tina Turner sur Classic 21 ce mardi 15 août

Ce mardi 15 août, jour férié, nous vous proposons de réécouter les meilleurs extraits de performances live de la chanteuse décédée à l’âge de 83 ans en mai dernier.

Il s’agit d’enregistrements réalisés entre 1985 et 1987, dont la majorité provient de la tournée mondiale Break Every Rule, mais aussi de la tournée Private Dancer de 1985, ainsi que de l’émission spéciale Tina Turner : Break Every Rule HBO special enregistré à Londres au Camden Palace (aujourd’hui Koko).

Rendez-vous dès 15h pour une heure complète de live en hommage à Tina Turner sur Classic 21.