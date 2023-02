Hommage à Ronnie James Dio sur le Walk of Rock bulgare

Direction la Bulgarie ! En 2006, la petite ville côtière de Kavarna décide de créer un Boulevard du Rock, à l’époque, la ville organise un festival de renom, le ''Kavarna Rock Fest'', dans lequel de nombreux grands noms viennent se produire et devient la capitale du rock bulgare comme Ronnie James Dio.

On fait appel à des mécènes car ça coûte pas mal d’argent. Aleksander Petrov et Krasimir Lomski proposent de créer un monument en hommage à leur idole, Ronnie James Dio, statue inaugurée quelques mois après son décès en 2010. Le monument mesure plus de 2 m de haut, il le représente sortant d’un rocher où son nom est sculpté.