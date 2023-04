Hommage à Paul Furlan : "un homme vrai et sincère, un ami", pour Marie-Eve Van Lathem et Paul Magnette

Tout le monde n’a pas trouvé place dans la salle de la carrosserie de l’Abbaye d’Aulne, ce matin, pour l’ultime hommage à Paul Furlan. Des haut-parleurs avaient été installés à l’extérieur, dans la cour, afin que toutes les personnes présentes puissent entendre les hommages rendus à l’homme politique atypique, jovial, convivial qu’était Paul Furlan. Entourant la famille, des amis proches, des citoyens thudiniens, mais également des journalistes, et un nombre impressionnant de personnalités politiques. De sa famille socialiste, évidemment, mais de tous les autres partis aussi. Preuve encore, s’il le fallait, que l’homme était un rassembleur.

Pour tous ceux qui auraient souhaité mais n’ont pas pu se joindre à l’hommage à Paul Furlan, voici les interventions de Marie-Eve Van Lathem à qui Paul Furlan avait cédé l’écharpe mayorale en 2020, à Thuin. Ensuite de Paul Magnette, président du PS, mais également ami proche de Paul Furlan.

Marie-Eve Van Lathem, Bourgmestre de Thuin : "Souvent quand la vie brutalement s’arrête. Les mots, les souvenirs et les sentiments se bousculent. On l’aimait tant. Ce message, je l’ai entendu des centaines de fois depuis quelques jours et souvent de personnes qui n’étaient pas des intimes. Rares sont les hommes et les femmes politiques qui auront suscité autant d’affection sincère. Nous avons tous perdu un homme. Si le mot n’est pas galvaudé, l’ami, c’est celui qui nous fait du bien. C’est celui avec qui on partage un moment, une émotion, une tranche de vie. Une difficulté aussi, une peine. Il a partagé quelque chose comme ça avec chacun d’entre nous. Et aujourd’hui, nous avons tous ressenti le besoin de partager autour de lui, avec lui, cette peine qui nous déchire en deux temps. Paul. Quand tu as 32 ans, quand tu sièges pour la première fois sur les bancs du conseil du conseil communal de Thuin avec Philippe Blanchard, déjà, vous clamiez que vous vouliez faire de la politique autrement. Ça passait mal chez les anciens. Mais qu’à cela ne tienne, c’était le prix à payer et pas grand-chose ne pouvait vous arrêter. C’est en 2000 que tu t’assieds dans le fauteuil de bourgmestre, au terme d’une campagne minutieusement orchestrée. Tu y resteras 20 ans et pourtant pas assez longtemps pour réaliser tous les projets qui te tenaient à cœur. Tu étais très fier de cette fonction et c’est sans aucun doute celle qui t’a rendu le plus heureux. Rien à voir avec une ambition politique. Pour toi, c’était au quotidien le bonheur de pouvoir gérer cette ville qui te tenait tellement à cœur. Tu la voulais chaleureuse, inclusive, toutes générations confondues. Tu voulais que les jeunes puissent prendre part au débat. Tu voulais que tous s’y sentent bien et qu’on y multiplie les moments de convivialité à travers l’accueil de grands événements sportifs ou culturels. Tu voulais l’inscrire sur la carte de la Wallonie. Mais surtout, tu voulais protéger et développer son folklore, vecteur extraordinaire de lien social, d’égalité et de fraternité. La reconnaissance de notre marche au patrimoine UNESCO t’aura procuré une joie immense. Tu prenais un vrai plaisir. Tes yeux brillaient chaque fois qu’une nouvelle idée surgissait. Tu avais fait de Thuin ton laboratoire à idées. Jamais tu ne te disais que c’était impossible. La fortune ne sourit-elle pas aux audacieux ? Tu étais le premier à reconnaître que tu avais toujours eu la baraka. Et tu croyais en ta bonne étoile. Jusqu’à ce jour où elle s’est brutalement éteinte. 20 ans. Chaque parcelle de notre territoire thudinien porte ta marque. C’est le beffroi restauré, son inoubliable inauguration. C’est l’hôtel de ville. En ruine, quelques mois à peine après ta prise de fonction, tu as conçu la rénovation complète. Ce sont les vestiaires et la buvette du foot que tu avais promis à ton ami Roger. C’est la participation citoyenne développée à Thuin. C’est le plan de développement durable pour marquer le rôle des villes et communes dans ce combat que tu pensais essentiel. C’est ce site de l’Abbaye d’Aulne doublement symbolique. Tu resteras pour tous celui qui a fait en sorte qu’il soit sauvé. Il est aussi un bel exemple de collaboration fructueuse entre la Région wallonne et la Ville. Un peu l’illustration de ton parcours politique. Ton nom est pour toujours lié à celui de la ville. Pour tout ce que tu as réalisé, tout ce que tu as initié bien sûr, mais aussi pour tes excès, pour tes cuites au Rapido où tu as 1000 fois refait le monde, pour tes prises de paroles chaleureuses, pour tes blagues potaches dont tu étais si fier, qui nous ont tant fait rire et auxquelles, il faut bien le dire, peu d’entre nous ont échappé. Pour tes coups de gueule aussi. Mais Thuin est aussi ton refuge. Je me souviens de cette fois où tu as été désigné ministre. Tu fêtais ça dans un bistrot bien connu de la ville basse, entouré de centaines de citoyens et d’amis. Tu devais aller retrouver tes collègues à Namur pour le premier gouvernement. Ce n’est quand même pas rien pour un nouveau ministre. Et tu m’as dit "Je ne veux pas y aller. Ma place est ici". C’est ici aussi que tu te repliais quand tu te sentais blessé. C’est toujours dans un bistrot, au milieu des citoyens dont beaucoup étaient devenus tes amis, que tu reprenais des forces, que tu prenais le pouls et que tu savais si tu étais dans le bon. Ça te relançait. Tu repartais. Être à l’écoute du terrain, faire fi du protocole. Ne pas se prendre au sérieux. Jeter des ponts entre des horizons différents. Faire bouger les lignes. C’était ta façon de faire et ton passage comme ministre aura démontré que cette façon de faire de la politique est possible. Ministre wallon des pouvoirs locaux, tu avais décidé de faire le tour des communes wallonnes, de rencontrer des collègues et écouter leurs besoins. Une initiative qui a marqué tous les municipalistes. Répondre aux questions puis apporter des solutions. Il arrivait même que pour apporter la solution tu tordes l’un ou l’autre règlement avant de demander qu’on le modifie, rappelant que les règlements sont là pour encadrer et pour rendre possible. Jamais pour empêcher d’agir. Et au gré de tes visites de terrain, tu as affiné ta vision de la politique de la ville. Tu la laisses en héritage dans les entretiens avec ton ami Marcel Leroy, publiés en 2012. Au fil des années, tu étais devenu le patron. Oh, pas celui qu’on craint, mais celui qu’on suit. Parce qu’on a confiance et surtout parce qu’on est sûr qu’il n’abandonne jamais. Un patron directif, certes, aux idées claires, mais tellement généreux et toujours bienveillant. Aucune souffrance ne te laissait indifférent, aucune émotion non plus. Des décisions difficiles, tu en as pris parce qu’un patron se doit de trancher. Mais je t’ai vu à de nombreuses reprises accuser le coup du poids de cette responsabilité. Tu étais un homme sincère. Tu t’étais forgé une conviction sur les sujets que tu défendais comme sur les matières que tu avais à traiter et tu la défendais. Tu pouvais argumenter pendant des heures. Quand le sujet était plus ardu, tu préparais minutieusement tes interventions écrites à la main sur des feuilles volantes. C’était le signe que le sujet était difficile et le combat pas gagné. Et si ça ne passait pas, tu disais simplement que ce n’était pas mûr. Jamais tu n’as renoncé à tes convictions. Jamais tu n’avais perdu. La défaite t’était insupportable. Même à la pétanque, c’est dire. C’est aussi pour tout ça, qu’on t’aime, Paul. Tu t’en vas donc retrouver tes amis partis avant toi, Roger, Didier, Domenico, Thibaut, Pascal… Et Philippe, ton complice des débuts. Quand il est parti, tu as mis du temps à refaire surface. C’était ton ami, celui des premières sorties politiques, celui des premières sorties tout court. Je comprends mieux aujourd’hui ce que tu as ressenti à ce moment-là. La tristesse de poursuivre seul un projet élaboré à plusieurs. Et plus encore cette question du prix à payer pour cette vie donnée aux autres. 30 ans de ta vie, la moitié en fait, et pratiquement toute ta vie d’homme. Pourtant, ces dernières semaines, tu ne cherchais pas la cause hypothétique de ce qui t’est arrivé. Egal à toi-même. Tu n’en voulais à rien, ni à personne. Tu trouvais cela simplement, profondément injuste. Je l’ai évoqué, tu avais toujours eu cette capacité à pouvoir tourner la page dans les moments difficiles et à positiver. C’est aussi comme cela que tu as affronté la maladie, sans jamais te plaindre, encore moins te lamenter en surjouant la désinvolture pour te protéger et protéger tes proches. À titre personnel, je voudrais te remercier pour ces 23 années de travail en commun. Pour la confiance que tu m’as accordée très vite et pour les moments tellement heureux que tout cela nous a procuré. Parce que travailler avec toi prenait un autre sens. C’était inventer, imaginer, chercher, interroger, réfléchir beaucoup, s’émerveiller parfois, rire souvent, trouver des solutions, confronter les points de vue, se dépasser et souvent réussir. Tu étais le patron qui faisait gagner son équipe par ta façon de faire. Tu es devenu le modèle pour toute la jeune génération thudinienne. Je sais que ta voix résonnera toujours dans la vie et dans les cœurs de ceux qui auront eu la chance de te côtoyer et que tu n’auras aucune peine à résister à la terrible épreuve du temps. Anne-Sophie, Marie, Margot, Natasha, Manon, Pascale. Votre peine infinie est aujourd’hui celle de tous les thudiniens et de tous ceux qui sont présents aujourd’hui. Parce que nous t’aimions tant, Paul".

Paul Magnette, Président du PS : "Merci, Marie, Margaux – nldr les filles de Paul Furlan - de m’avoir proposé de dire quelques mots en souvenir de votre papa qui était aussi notre ami. Aucune peine n’est comparable à la vôtre, à celle d’Anne-Sophie, de Pascal, de Natacha, Manon et des membres de votre famille élargie. Mais le chagrin que nous éprouvons, nous, ses amis, est lui aussi très profond. Et c’est d’abord en tant qu’ami que je lui ai écrit ces quelques mots. Mon cher Paul, mon Paulo, mon Popol, on en a versé des larmes depuis l’annonce de ta disparition. Nous, tes amis nombreux et inconsolables depuis une semaine, les hommages ont afflué de toutes parts. Une vague immense de sympathie qui dit tout le bien que tu as fait autour de toi, dans tes engagements comme dans tes amitiés. Les deux étant souvent chez toi, inséparables, tu avais depuis toujours le goût des autres. C’est de là que sont nés à la fois tes amitiés et tes combats. Et il y a une dizaine d’années, dans un livre d’entretiens, tu rappelais ces quelques moments clés de ta jeunesse qui t’avaient forgé. La vie au pensionnat de l’Athénée royal de Thuin, où tu avais librement choisi de résider. Parce que, disais-tu, tu aimais être avec les autres, les colonies de vacances de la Mutualité socialiste où tu as compris que tous les enfants n’avaient pas la même chance. Et où, tu es devenu bénévole. Ton premier engagement ? La fonderie de Thuin, où, adolescent, ton père t’avait envoyé travailler parce que tu hésitais à poursuivre tes études et où tu as découvert la dureté et la chaleur de la condition ouvrière. Les randonnées en montagne et les guindailles à l’Université de Liège où s’est confirmé en toi ce sentiment : tu adorais, disais-tu, appartenir à un collectif. Et c’est comme ça, le plus naturellement du monde, que tu t’es engagé dans la vie publique. Ton socialisme était à ton image, charnel, chaleureux, généreux. Il était fort parce qu’il était la traduction d’une expérience de vie, de cette dureté, de ces épreuves, de la joie, des combats collectifs et de la puissance infinie de la solidarité. Tu suscitais l’admiration et la sympathie bien au-delà des frontières politiques. Par ta force de travail et par la sincérité de tes convictions. Municipaliste passionnée, tu as tout donné pour ta chère ville de Thuin. Et quand tu es devenu ministre quelques années plus tard, tu as multiplié les chantiers pour défendre les villes et les communes dont tu disais qu’elles étaient le berceau de la démocratie. Tu voulais que les enjeux soient toujours clairs, intelligibles, pour que tous les citoyens puissent se les approprier. Tu défendais la vertu du débat et la participation de tous. Tu te faisais de la politique, une très haute idée et dans les moments de tourmente, tu as toujours donné d’instinct la priorité à l’intérêt collectif. En janvier 2017, face aux polémiques et alors même que tu n’avais absolument rien à te reprocher, tu t’es retiré de tes fonctions ministérielles pour préserver les combats que tu avais menés. Quel panache, quelle élégance ! Tu as redonné sens à la responsabilité politique et les citoyens ont compris. Ils t’ont réélu triomphalement. Ils savaient que tu avais payé pour les fautes des autres. Ils savaient que tu avais payé pour un défaut de vigilance qui était une responsabilité collective dont j’assume ma part aujourd’hui comme hier. Et puis il y avait ton attitude, ta manière d’être au monde, ton charme. Dans ce monde politique souvent si cruel, si obscur. Tu as toujours tranché. Tu n’étais pas l’homme des cercles étroits, du pouvoir, de l’entre-soi et des intrigues. Tout au contraire. Tu n’aimais rien tant qu’être parmi les gens, les écouter, les rassurer, partager leurs joies et leurs peines. Tu aimais les gens. Ils le sentaient. Et ils t’aimaient en retour. Il suffisait de voir, il y a un instant, les thudiniens debouts sur le trottoir au passage du cortège, la main sur le cœur. Et je te revois dans nos assemblées, embrassant toutes et tous, serrant tes amis dans tes bras musclés. Tu étais beau avec ton corps d’athlète antique que nous enviions tous. Ton sourire espiègle, tes cheveux en bataille. Tu étais généreux. Tu écoutais les plus anciens avec une patience infinie. Aux plus jeunes, tu apportais tes conseils et ton soutien avec cette passion de la transmission qui ne t’a jamais quittée. Et à te regarder vivre, on avait forcément envie de devenir ton ami. Cette chance, je l’ai eue comme beaucoup de celles et ceux qui sont présents ce matin. Il faut dire que tu avais un don pour l’amitié, comme d’autres ont un don pour les langues ou pour la musique. Je me souviens comme hier de ce jour où tu es venu me trouver. Tu voulais, disais-tu, que l’on travaille ensemble et que l’on fasse, c’était une de tes expressions favorites, de la politique autrement. Tu m’as proposé qu’on se retrouve dans un café un vendredi soir, qu’on y invite quelques amis, que ces invités, ces amis invitent à leur tour quelques amis et que l’on partage un verre et une conversation. C’était bien une autre manière de le faire de la politique. Et elle était à ton image, simple et franche. Tu avais inventé le nom, les Paul de décompression. Personne n’a jamais compris ce que ça voulait dire. Mais tu y tenais et on l’a gardé. Et tu avais trouvé le slogan Furlan, Magnette, les deux "Paul y sont". Et le soir venu, on y était ici, à Thuin, au Moustier, on s’attendait à être une vingtaine. On était cinq fois plus et la fois d’après 20 fois plus. En une dizaine de soirées, on a écumé toute la Thudinie et tout le pays de Charleroi. Beaucoup m’en parlent encore. Chemin faisant, on est devenu amis sans crier gare. Au fil des meetings, des congrès, des campagnes, des marches, des bals et des fêtes, au fil des trois années prodigieuses passées à tes côtés, à Namur, où ton expérience, ta délicatesse, ton talent pour désamorcer les conflits avec humour ont été un soutien de tous les instants. Nous avons partagé des centaines de conversations autour de tes projets innombrables, des prochaines élections, des bons et des moins bons collègues, de nos amours et de nos emmerdes, de la grandeur sublime de la montagne et de la beauté des femmes. Tu étais, mon cher Paul, un ami magnifique. Et c’est pour cela que nous, tes amis, sommes si tristes. Tu prenais sans cesse de nos nouvelles. Même quand c’est toi qui étais au plus mal, tu partageais tes dernières passions. Tu nous embarquais dans tes aventures. Et c’était impossible de te dire non. Parce que tu avais une sacrée force de conviction et parce qu’on savait que de toute façon, on y prendrait plaisir. Et jusqu’au dernier jour, sur ton lit d’hôpital, dissimulant tes atroces souffrances, tu taquinais les infirmières. Tu nous disais combien tu étais triste de nous quitter et combien les immenses signes d’amitié qui te parvenaient te faisaient chaud au cœur. Tu nous faisais rire et pleurer à la fois. Maintenant tu n’es plus là et notre peine est indicible. Mais autour de toi subsiste une toile immense, une toile de vie et d’amour, la toile de tes amis qui, grâce aux liens qu’ils partageaient avec toi, sont devenus amis entre eux. Ces liens subsisteront et tu subsisteras à travers eux. Nous t’avons beaucoup pleuré, Paul, et nous allons te pleurer encore. Et un jour, en passant en revue nos souvenirs de toi, en nous remémorant une de tes blagues, en nous demandant ce que tu aurais fait ou dit si tu avais été là, on rira comme tu aurais aimé qu’on le fasse. Comme aujourd’hui, tu seras là, parmi nous. Adieu l’ami et merci. Merci pour tout".