"Hommage à Pan" et à ses ambivalences au Château de Thozée

Si Peter Depelchin a décidé de travailler à partir de cette divinité champêtre c’est notamment pour ses ambivalences. Pan est peu recommandable d’un point de vue moral : il harcèle des nymphes et est un participant enthousiaste des rites bachiques. À travers lui, le plasticien interroge nos dualités, mais aussi nos hybridités et métamorphoses. Pan serait en chacun de nous, estime l’artiste : "joignant les penchants les plus bas et les plus lubriques aux aspirations les plus nobles et sacrées."

Pan est là pour encourager le retour à la nature, mais aussi parce que nous avons besoin d’une conscience profonde, sourde, qui nous rappelle la démesure propre à la nature humaine. En reconnaissant nos propres bas-fonds, on peut aussi les sublimer.

L’événement du Château de Thozée constitue le premier volet de l’exposition Hommage à Pan dont l’autre partie se déroulera au Musée Félicien Rops de Namur.