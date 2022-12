Hommage à Mimi Parker, chanteuse et batteuse du groupe Slow

Low, originaire du Minnesota aux Etats-Unis, nous laisse au total 13 albums studio. Formation phare de la scène indépendante américaine depuis 30 ans, il aura inspiré énormément de groupes. Il démarre dans les années 90 et possède un style dépouillé et minimaliste, caractérisé par un tempo lent et des mélodies graves propres au slowcore. "Low, c’est un mélange improbable entre Joy Division et Simon & Garfunkel" disait Allan Sparhawk guitariste du groupe.

Evoluant régulièrement vers de nouvelles sonorités, le groupe était constamment à la recherche d’expérimentations. Le dernier album en est la preuve, avec une distorsion très présente et des voix cristallines paraissant comme des lueurs parmi ces sonorités plus lourdes.