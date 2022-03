Hommage à "La pomme de terre" dans le nouveau clip de Bon Entendeur et Natoo

C’est la minute mignonne du jour, le nouveau titre de Bon Entendeur s’intitule "La pomme de terre" et il sent bon le printemps et l’amour des bonnes choses.

Le soleil pointe le bout de son nez, la nature se réveille tout doucement, il va bientôt être temps de s’occuper de son potager, comme Alain. Qui est Alain ? Le beau-père de la célèbre youtubeuse Natoo. Cette dernière s’est associée au duo français Bon Entendeur pour sortir une chanson dans laquelle son beau-père est mis à l’honneur. On y entend le retraité parler de son amour pour le jardinage et… Les pommes de terre. "Je suis si heureuse d’avoir pu mettre mon cher Alain dans la lumière. Il rend ma mère heureuse depuis 15 ans et du coup il me rend heureuse par la même occasion." écrit Natoo sur ses réseaux.

Dans "La pomme de terre", Alain explique qu’il s’occupe davantage de son jardin depuis qu’il est à la retraite. "C’est un grand plaisir d’avoir une nourriture tout à fait saine, c’est-à-dire bio." Alain cultive des salades, des haricots verts, des oignons, de l’ail, de l’échalote, des betteraves rouges et des pommes de terre, évidemment !

Le titre est accompagné d’un clip délicieusement rétro. On y voit la petite famille, Natoo, sa mère et Alain dans une maison de campagne. Alain cultive le potager, Natoo et sa mère préparent une tarte aux pommes. Des petits plaisirs simples de la vie dans lesquels beaucoup de personnes se reconnaîtront. On ne peut que fondre pour Alain, la simplicité et la sympathie qu’il dégage.

Jacques Chirac, Pierre Niney, Jean Rochefort… Bon Entendeur a l’habitude de créer des sons funk, groove, disco avec les voix de personnalités françaises. Les voix sont soit des archives récupérées et remixées, soit des entretiens que Bon Entendeur a menés avec la personnalité de leur choix. Pour "La pomme de terre", c’est Natoo qui leur a proposé ce projet explique le groupe sur ses réseaux : "Il y a quelques mois @natoogram nous proposait de créer un morceau en l’honneur de son exceptionnel beau-père Alain. Après des heures de studio et une journée de tournage pleine de blagues le résultat est disponible sur sa chaîne YouTube."

Une chanson et un clip vous donneront le sourire.