Hommage à l'artiste brésilien Osman Martins dans Le Monde est un Village

En hommage à Osman Martins, nous retrouverons aussi ce jeudi un concert entre création et connivence, entre composition et collaboration. Un travail intense et onctueux avec le guitariste-chanteur brésilien et le quatuor à cordes MP4 : Claire Bourdet et Margaret Hermant au violon, Pierre Heneaux à l'alto et Merryl Havard au violoncelle, ainsi que le percussionniste Osvaldo Hernandez Napoles et l’arrangeur Pierre Slinckx... le tout sous l’attention d’un public attentif et participatif.

À écouter jeudi 12/1/23 dès 20h ►