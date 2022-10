Hommage à Jean-Louis Trintignant : "Je pense à la mort pour mieux vivre, il faut vivre comme si on allait mourir demain"

Enigmatique et d’une timidité maladive, Jean-Louis Trintignant a voulu vaincre son mal en devenant acteur. Devenu un mythe du 7e art, il aura tourné avec les plus grands metteurs en scène européens. Il s’est éteint le 17 juin 2022 et Pascale Vanlerberghe lui rend hommage dans Sur un air de cinéma.

Comédien depuis les années 1950, Trintignant est féru de cinéma d’auteur, collaborant avec de nombreux réalisateurs dont Costa-Gavras, Claude Lelouch, Éric Rohmer, Michael Haneke, Claude Chabrol, Bernardo Bertolucci, Dino Risi, Ettore Scola, François Truffaut, Bertrand Blier, Sergio Corbucci, Robert Hossein, Alain Robbe-Grillet, Enki Bilal, Jacques Audiard, Krzystof Kieslowski ou René Clément.

Il reçoit un Ours d’argent du meilleur acteur au Festival de Berlin pour L’Homme qui ment en 1968 et un prix d’interprétation masculine au Festival de Cannes 1969 pour "Z"de Costa – Gavras. Son rôle de juge impartial aux lunettes noires est toujours dans les mémoires. Il reçoit en 2013 le César du meilleur acteur pour "Amour" de Haneke.

Trintignant n’était pas un homme qui aimait "épater". Homme discret et comédien au jeu économe, Trintignant aurait aimé davantage diriger les acteurs plutôt que de jouer lui-même différents rôles. Il a fait deux films dont on se souvient peu.

Egalement passionné d’automobile, Trintignant est le neveu des pilotes automobiles Louis et Maurice Trintignant, et il est — avec la réalisatrice Nadine Trintignant, son épouse de 1960 à 1976 — le père de l’actrice Marie Trintignant au destin tragique, et de l’assistant-réalisateur Vincent Trintignant.

En conclusion, il disait lui-même : "Je pense à la mort pour mieux vivre ; je pense qu’il faut vivre comme si on allait mourir demain"…