Hommage à Gary Rossington de Lynyrd Skynyrd, les meilleurs "MTV Unplugged" et Elmore James dans l’émission Soundtrack de Classic 21

Nous apprenions, en ce début de semaine, le décès du guitariste Gary Rossington, dernier membre fondateur de Lynyrd Skynyrd. Il est mort dimanche à l’âge de 71 ans. Le monde de la musique s’est exprimé vivement depuis cette annonce et les hommages affluent. Billy Gibbons, James Hetfield, Dave Mustaine, Paul Rodgers et Peter Frampton font partie de ceux qui lui ont déjà rendu hommage.

Votre radio saluera aussi sa mémoire à son tour dans une séquence spéciale qui lui sera consacrée ce dimanche 12 mars dans Soundtrack, dès 9h. Laurent Debeuf et Laurent Rieppi reviendront aussi sur les 50 ans de carrière de Lynyrd Skynyrd.

De son côté, Dominique Ragheb parcourra les meilleurs enregistrements de l’émission culte MTV Unplugged.

C’est en 1989 que débute ce programme, accueillant des artistes de renommée mondiale, citons pour les plus marquants : Nirvana, Eric Clapton, The Cure, R.E.M., Bob Dylan, Page & Plant, Metallica, Oasis, Prince, George Michael, Pearl Jam, etc. propulsant les ventes d’albums enregistrés lors du show au sommet des classements : 7,7 millions d’exemplaires pour Clapton, 5.1 millions pour Nirvana… Une émission qui a ensuite perdu de son attrait mais a continué à subsister, notons plus récemment la prestation délocalisée en Grèce de Scorpions en 2013.

Walter De Paduwa vous invite ensuite dans sa Boogie House pour nous faire découvrir quelques disques d’Elmore James, figure emblématique du Chicgo Blues aux côtés d’Howlin' Wolf et de Muddy Waters.