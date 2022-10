Hommage à Elizabeth II : ces images que vous ne pourrez pas revoir sur la RTBF… parce que Buckingham l’interdit !

Tout commence le mercredi 14 septembre, alors que la procession du cercueil de la reine vers l’abbaye de Westminster doit se dérouler dans la journée. En fin de matinée, un mail arrive à la rédaction précisant les restrictions d’utilisation des images.

Lucas Contor, média manager à la rédaction est chargé de récolter et de dispatcher toutes les images qui arrivent à la RTBF. Il se souvient très bien du mail qui est arrivé. "Il arrive régulièrement qu’on ait des restrictions pour des images qu’on reçoit, mais c’est bien souvent sur la forme plus que sur le fond. Parfois on nous demande d’éviter les images où il y aurait des cadavres ou on nous demande de flouter certaines personnes, mais jamais encore on avait fait face à de telles restrictions", nous confie-t-il.

Ce qui sort vraiment de l’ordinaire dans ce mail, ce sont les restrictions suivantes :

L’usage des images doit être solennel et digne et aucun membre de la famille royale étendue ne peut être montré alors qu’il présente des signes visibles de chagrin.

Il doit y avoir un délai raisonnable entre les événements et toute publicité.

Le palais pourra désigner des images sensibles qui ne pourront plus jamais être utilisées. Vous serez informés de ces restrictions en temps voulu.

Lucas Contor et son collègue Julien Levêque préviennent alors les journalistes et responsables éditoriaux de ces requêtes très particulières. "On trouvait ça vraiment très surprenant, explique Frédéric Gersdorff, directeur adjoint de l’information. Ce type de restriction est extrêmement rare. On s’est même demandé si ça allait entrer en application ou pas, si c’était une forme de précaution qui était prise par l’Eurovision, la BBC et donc Buckingham Palace".