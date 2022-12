Hommage à Cheyenne à l’Institut Saint-Luc de Tournai : "n’oubliez pas, la vitesse tue" clame la maman

Il y a un an jour pour jour, Cheyenne, une élève de 19 ans de l’Institut Saint-Luc à Ramegnies-Chin (Tournai), perdait la vie, fauchée par un motard qui roulait à 130 km/h devant son école, où la vitesse est pourtant limitée à 30 km/h. Ses parents, ses proches et l’école ont organisé ce mercredi une commémoration sur les lieux de l’accident, dont le but était également de sensibiliser aux dangers de la vitesse sur les routes.

Dorine, la maman, a pris la parole devant les élèves. "130 km/h au lieu de 30 km/h sur un passage pour piétons", insiste-t-elle. "Aujourd’hui, nous disons "stop". "Stop à l’insécurité, stop à la violence automobile". La vitesse excessive est un véritable fléau".