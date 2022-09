Hommage à Cesaria Evora, "Ave Cesaria" de Stromae indique de quelle aînée il est né...

Cesaria Evora est morte en 2011 mais la chanson est parue en 2015. Parmi toutes les belles chansons de Stromae – " Alors on danse ", " Formidable ", " Papaoutai ", " Tous les mêmes " - " Ave Cesaria " est à la limite de la perfection dans l’écriture, impose réellement un vocabulaire et frôle le niveau Aznavour dans le swing des mots et l’évidence de leur intelligence. C’est une chanson dans laquelle Stromae s’incline devant la stature et la carrure de Cesaria Evora – marque de respect quasi militaire – et donc relevant de l’ordre – qui se trouve déjà dans le titre " Ave Cesaria ", qui fait écho à " Ave César ", manière dont on saluait l’empereur sous l’Empire romain. C’est une trouvaille de formulation d’une limpidité absolument géniale. On ne peut pas trouver mieux pour montrer combien on se sent petit face à cette immense dame que de lui dire " Ave Cesaria " !

" Les effluves de rhum dans ta voix, me font tourner la tête. Tu me fais danser du bout des doigts, comme tes cigarettes. Immobile, comme à ton habitude. Mais es-tu devenue muette. Ou est-ce à cause des kilomètres, que tu n’me réponds plus. "

Là, il parle du silence : elle ne répond plus… Mais ce n’est pas à cause des kilomètres qu’elle ne répond plus. Elle ne répond plus parce qu’elle est morte. Mais il fait aussi référence à la manière dont Cesaria Evora se présentait sur scène – " les effluves de rhum dans ta voix " – elle avait une très bonne descente et elle buvait sur scène – elle n’en avait absolument rien à foutre.

" Tu me fais danser du bout des doigts, comme tes cigarettes " : elle fumait lors de ses concerts et elle n’en avait absolument rien à foutre…

" Immobile, comme à ton habitude " : Cesaria Evora passait les trois quarts du concert assise sur une chaise – immobile. Elle chantait assise. Fumant et buvant – Gainsbourg, c’était le cinquième Télétubbies à côté…



" Souviens-toi de la première fois. Où nos regards s'étaient croisés. Même que ton œil disait merde à l'autre. Surtout à moi. Mais pourquoi moi, alors que les autres te trouvaient bien trop laide. Peut-être que moi je suis trop bête. Mais je sais t'écouter. "

C’est la déclaration d’amour d’un morveux à une diva qui n’a pas peur d’insister sur sa beauté déglinguée…

" Ton œil qui disait merde à l’autre " : Cesaria Evora ne regardait pas droit des deux yeux, elle était atteinte d’un strabisme disgracieux et elle était tout sauf un canon de type Miss Belgique ! Un peu vieille, un peu ivrogne, un peu moche – mais ô combien inspirante et belle dans sa vérité…

Et quand il dit " Mais pourquoi pas ", il y a une dimension mythologique où il se désigne comme l’artiste – un être à part – celui qui a été touché par la grâce et sur lequel s’est posé le regard de cette fée bienfaitrice…

Dans " Ave Cesaria ", Stromae nous indique de qui il descend, de quelle aînée il est né…

Après, il y a ce moment absolument théâtral (et c’est là qu’il se trouve entre Brel et Aznavour, dans la mise en scène de son propre personnage) où il apostrophe Cesaria Evora – géante aux pieds nus et lui, Schtroumpf à nœud papillon… Il l’interpelle :

" Ave Cesaria, chapeau pour la route à pieds. Nue est, et nue était. Diva aux pieds nus, restera. Et à vie Cesaria, et à la mort aussi. Obrigado, tu embrigades. Des millions de soldats dans ta patrie. Donc garde-à-vous Cesaria. " On joue sur les mots " obrigado "/" embrigade " (" obrigado " = " merci " en portugais") et sur le lexique militaire, pour dire combien Cesaria Evora était capitale et caporale.

" Tu nous as tous quand même bien eus. Ah tout le monde te croyait disparue. Mais tu es revenue. Sacrée Cesaria, quelle belle leçon d'humilité. "

Et attention punchline : " Malgré toutes ces bouteilles de rhum, tous les chemins mènent à la dignité. "

Comme on dit au jeu " Des chiffres et des lettres " : " pas mieux " – surtout que Stromae en a des lettres…

Écoutez "Ave Cesaria" de Stromae :