"Hometown Vampire" le nouvel album d’Elijah Johnston

Nous sommes en Géorgie, à Snellville, à quelques dizaines de miles de la ville d’Atlanta. Elijah Johnston nous y attend, avec son nouvel album "Hometown Vampire".

Nous sommes dans le Sud profond, entre le Tennessee, la Caroline du Nord et du Sud et l’Alabama, la Géorgie fut jadis découverte puis colonisée par les Anglais, c’est d’ailleurs le roi Georges II qui donne un surnom à cet état au passé bien tumultueux. Macon, Savannah, Columbus sont parmi les grandes villes de l’état, tout comme Atlanta. Atlanta est aussi une ville importante pour l’industrie cinématographique, surnommée le Hollywood du Sud, de nombreux films et séries télévisées y ont été tournés : "The Walking Dead", "Forrest Gump" ou "Baby Driver".

Originaire de Snellville dans la banlieue d’Atlanta, mais installé à Athens depuis la pandémie, Elijah Johnston est un tout jeune artiste. Vingt-quatre ans, auteur, compositeur et musicien, il a déjà sorti six albums.