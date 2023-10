Homer et Marge Simpson parmi les couples mythiques les plus inspirants sur grand écran

Le sondage s’est penché sur les couples considérés comme des modèles au cinéma par les célibataires, et certains résultats sont, il faut le reconnaître, assez surprenants. Ce n’est pas le cas du tandem qui se hisse à la première place, Jack et Rose, les deux amants maudits du film "Titanic", l’un des plus gros succès de l’histoire du box-office, qui ne rassemble pas moins de 21% de l’ensemble des suffrages, et ce plus d’un quart de siècle après la sortie du long-métrage.

Le deuxième couple considéré comme le plus mythique du cinéma est beaucoup plus inattendu, puisqu’il s’agit de Homer et Marge Simpson. Les deux chefs de famille du clan le plus connu des Etats-Unis se révèlent être des modèles pour les célibataires. Et ils devancent Edward et Bella, les deux héros de la saga "Twilight", qui s’installent sur la troisième marche du podium avec 7% des suffrages.

* L’étude a été menée en interne par Meetic auprès de 804 célibataires âgés de 18 à 64 ans en septembre 2023.