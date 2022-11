Homegrade enregistre un tiers de demandes de check-up énergétique en plus à Bruxelles

Crise énergétique aidant, le nombre de demandes de vérification de la consommation d'énergie sur Homegrade.brussels a augmenté d'un tiers, ressort-il de réponses du ministre bruxellois de l'Environnement Alain Maron (Ecolo) à des questions écrites de la députée bruxelloise Els Rochette (Vooruit).

L'asbl Homegrade.brussels fait office de centre de conseil et d'information pour le logement en Région bruxelloise. Elle s'adresse à toutes les familles, locataires et propriétaires qui souhaitent améliorer la qualité de leur logement.

Cette organisation à but non lucratif fournit des conseils dans plusieurs domaines : acoustique, énergie, ascenseurs anciens, patrimoine, rénovation et travaux. Elle sensibilise également le public aux incitants financiers existants, tels que les primes énergétiques ou pour l'embellissement des façades.

Il y a eu un bref fléchissement des demandes pendant la période de pandémie de Covid, mais un véritable rattrapage est en cours. On estime qu'il y aura un tiers de demandes en plus en 2022 par rapport à 2021. L'année dernière, malgré deux années de Covid, il y a eu 15.221 demandes. Le ministre Maron s'attend à ce qu'il y ait 20.000 demandes d'ici la fin de l'année.

En 2020, il y a eu 12.432 demandes, soit à peine plus que les 12.343 demandes de 2019, malgré des mesures de restriction dictées par la pandémie.

"Le nombre de demandes à Homegrade est en hausse et davantage de Bruxellois sont aidés. Mais - comme toujours - une attention particulière est nécessaire pour les propriétaires disposant de peu de ressources et pour les locataires", a estimé Els Rochette.