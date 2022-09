Home Studio Vs Studio Pro : lequel est le meilleur ? | L'Académie du Gros Son

Il y a 30 ans, quand on voulait enregistrer sa musique, il fallait absolument aller dans un gros studio professionnel car c'était impossible de faire autrement. L'évolution technologique fait que maintenant, on peu de plus en plus travailler à la maison et de plus en plus de gens se font leur propre home studio.

Dans cette vidéo, Gérald Jans et André Six vous font la comparaison entre les studios pros (qui existent toujours évidemment) et les home studios.

Et pour les références citées dans la vidéo, ça se passe ici : Studio Pieuvre à Bruxelles - https://www.pieuvrestudios.com/

Studio ICP à Bruxelles - https://www.icpstudios.com/

Home studio de Edouard Jandrez (le guitariste qui joue dans le générique de la vidéo) - https://www.facebook.com/jandrezedouard

A découvrir sur notre chaîne Youtube Classic 21 ici