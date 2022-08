Le Home Frit' Home se propose notamment de vous faire découvrir l’univers des frituristes, des passionnés à la recherche la cuisson parfaite de la frite. La place de cet aliment dans la culture populaire est également mise sous la loupe : les liens entre la frite et l’humour évidemment, mais aussi sa représentation dans la bande dessinée, la chanson, la mode, les cartes postales, les jouets et autres gadgets.



Et puisque ces bâtonnets sont désormais inextricables de l’identité belge, Home Frit' Home se propose de jeter un regard sur la Belgique au-delà de la frite, avec une galerie d’art dans laquelle les artistes présentent à travers des œuvres originales leur regard sur le pays. Autre particularité du musée : il est possible d’y loger. En effet, le Home Frit' Home est également un gîte urbain, qui propose à ses locataires une immersion toute particulière dans la culture belge !