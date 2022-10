Holy Spider un film de Ali Abbasi avec Zar Amir Ebrahimi, Prix d’interprétation au dernier Festival de Cannes

Pour son troisième film après Shelley et Border (Prix un Certain Regard au Festival de Cannes en 2018), le réalisateur danois Ali Abbasi s’est inspiré d’une affaire (l’affaire dite de L’Araignée) qui en 2001, et alors qu’il habitait encore en Iran (son pays d’origine), ne commença à vraiment intéresser les médias que quand le meurtrier fut arrêté.

Ce véritable thriller, qui dès la première scène nous plonge dans le quotidien de ces femmes prostituées et dans la réalité de la ville, ne nous épargne rien de l’horreur des crimes perpétrés par ce serial killer.

Alors que très vite nous est dévoilé l’identité du tueur et ce qui l’anime - un "fou de Dieu", vétéran de la guerre Iran-Irak frustré s’étant donné pour mission de "nettoyer" la ville du vice qui la "gangrène" - le film nous fait suivre en parallèle son parcours et celui de la journaliste Rahimi lancée sur sa piste.

Deux personnages qui à eux seuls révèlent tout ce que la société iranienne a de déliquescent. Holy Spider passe ainsi en revue le sort réservé aux femmes (et cela quel que soit leur statut et leur situation), le pouvoir qui ne se conjugue qu’au masculin, la corruption rampante et l’opportunisme des autorités (quel qu’elles soient) pour qui ce tueur, faisant le travail à leur place, arrange bien les affaires.

Dans sa deuxième partie, le film appuie encore un peu plus là où ça fait mal, pour se conclure de la manière la plus glaçante qui soit !

Holy Spider, honoré du Prix d’interprétation féminine pour Zar Amir Ebrahimi (dans le rôle de la journaliste Rahimi) lors du dernier Festival de Cannes est un film absolument électrisant, sur le fond comme sur la forme… ne passez pas à côté !