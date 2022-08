Hologrammes, concerts et spectacles : Munich a ouvert ses Championnats européens

50 ans après l’Olympiade munichoise, une ville allemande accueille à nouveau un événement multisport d’importance. Durant ces Championnats européens, qui se déroulent pour la deuxième fois, 4700 sportifs représenteront leur pays dans 9 sports olympiques différents. A Glasgow, en 2018, on en recensait 7.

"Le but de cet événement est simple, explique Marc Jörg, cofondateur des Championnats européens. Nous sommes partis du constat que l' "Union fait la force". Ces quelques sports se faisaient concurrence entre eux. Et nous avions remarqué que le football captait énormément l’attention. Nous avons donc voulu rassembler ces différents sports ensemble pour créer un événement d’envergure afin de leur donner davantage de visibilité aux yeux du public et des médias."

Pendant ce temps, le public s’amasse sur les hauteurs du parc pour contempler le spectacle. Et si de nombreux Allemands n’attendaient que ça, d’autres découvrent cette organisation par surprise. "Nous sommes en vacances en Bavière. Et nous avons vu, par hasard, que Munich organisait cette compétition, raconte Olivier, un Lillois présent avec sa famille. C’est superbe. Dommage que nous devons partir ce jeudi… Nous aurions voulu voir le BMX, les enfants adorent cela. J’aurais aussi voulu trouver des bières belges. Je préfère cela aux bières allemandes (rires) !"