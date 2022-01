Holocauste : l’Unesco lance un partenariat avec TikTok contre le négationnisme

"Nier, déformer ou banaliser les faits relatifs à l’Holocauste est une forme pernicieuse d’antisémitisme moderne", a relevé la directrice générale de l’Unesco Audrey Azoulay, qui s’est réjouie de "l’engagement" de TikTok. "TikTok est connu pour sa capacité à atteindre les jeunes, dont la plupart ne connaissent pas les horreurs de l’Holocauste et sont particulièrement vulnérables à la désinformation", a observé le président du CJM, Ronald S. Lauder.

L’an passé, l’Unesco et le CJM avaient signé un partenariat similaire avec Facebook. Depuis lors, aboutholocaust.org a été consulté plus de 400.000 fois dans plus de 100 pays.

D’après une évaluation de l’Unesco, sur Facebook, quelque 11% des posts relatifs à la Shoah en anglais, 10% en allemand et 9% en français relèvent de la négation ou de la distorsion des faits.

L’Assemblée générale de l’ONU a adopté mi-janvier par consensus une résolution non contraignante proposée par Israël appelant tous les Etats à lutter contre la négation de l’Holocauste et l’antisémitisme, notamment sur les réseaux sociaux.