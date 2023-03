Hollywood Vampires annonce l’album "Live In Rio"

Lors du Live in Rio, ils ont joué leur concert le plus important devant plus de 100.000 fans. Le clip vidéo montre l’ampleur de ce concert et les réactions que cette chanson suscite encore chez les gens, même 55 ans après qu’elle a été écrite à l’origine par le groupe de rock américain "Spirit". Hollywood Vampires reprend ce classique à sa manière. Rock, entraînante et pleine d’énergie. "I Got A Line On You" semble revitalisée et déborde de puissance. Un titre de 3 minutes qui a tout d’un tube.