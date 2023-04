"Hollywood est un endroit dégueulasse" : Emily Ratajkowski met un terme à sa carrière d’actrice

La mannequin et actrice Emily Ratajkowski fait ses adieux à Hollywood qu’elle juge être "un endroit dégueulasse".

C’est dans le clip de "Blurred Lines" de Robin Thicke, Pharrell Williams et T.I que le grand public voit Emily Ratajkowski pour la première fois. Un clip qui était largement diffusé en 2013 dans lequel Emrata, comme on la surnomme, semble s’éclater. Pourtant, elle affirmera plus tard avoir été victime d’attouchements sexuels lors du tournage. En effet, dans son livre "My Body", Emily accuse le chanteur Robin Thicke d’avoir attrapé ses seins nus alors qu’il était en état d’ivresse, comme le souligne CNews.

Après cette première expérience, Emily Ratajkowski est devenue la mannequin à la mode. Elle a fait la couverture de Sports Illustrated, a défilé pour des marques comme Marc Jacobs, Dolce & Gabbana ou encore Miu Miu et s’est même lancée dans le cinéma. En 2014, elle a obtenu son premier rôle aux côtés de Ben Affleck dans le thriller de David Fincher, "Gone Girl", et a ensuite fait quelques apparitions, notamment dans "I Feel Pretty" ou encore "Entourage".

Cependant, BFMTV rapporte que, interrogée par le Los Angeles Times, Emily Ratajkowski a annoncé mettre un terme à sa carrière d’actrice. Elle a pris cette décision après avoir auditionné pour "Sans filtre" de Ruben Östlund qui a reçu la Palme d’Or au Festival de Cannes. La jeune femme a expliqué avoir l’impression de ne pas être considérée : "Je n’avais pas l’impression d’être une artiste, que c’était fait pour moi. J’avais l’impression d’être un bout de viande que les gens jugeaient, en se disant 'Est-ce qu’elle a autre chose d’intéressant à part ses seins ?’ "

Toujours selon BFMTV, au cours de l’interview, Emily Ratajkowski a révélé qu’après le succès de "Gone Girl", son agent avait tenté de la faire auditionner pour des rôles qui lui permettraient de prouver qu’elle est une actrice sérieuse. Mais fatiguée d’être "un digestible pour hommes puissants d’Hollywood", elle a fini par le virer. "Je ne suis pas intéressée par le point de vue des hommes, parce qu’ils mentent […] Hollywood est un endroit dégueulasse.", a-t-elle déclaré.