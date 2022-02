Hollywood, 135 ans d’illusions et désillusions

Hollywoodland est né en 1923 de l’imagination d’un propriétaire de studios de tournage, Mack Sennett (c’est lui qui a révélé entre autres Charlie Chaplin) et une poignée d’autres investisseurs. Après avoir acheté des terrains, ils aménagent le tout en voies de circulation et proposent des villas (dont l’architecture s’inspire des constructions normandes françaises mais aussi espagnoles). Ces maisons de campagne sont destinées à la classe moyenne qui, d’après les publicités de l’époque, pourra enfin quitter la ville et profiter du bon air de cette incroyable forêt que se partage une faune des plus éclectiques composée de renards, de daims, d’écureuils, de ratons laveurs… mais aussi de tarentules et de coyotes. Un détail ! Et comme je vous l’écrivais plus haut, le signe Hollywood faisait la publicité de ce paradis sur terre. Un signe qui coûta 21.000 dollars en 1923. Contrairement à ce qui est montré dans la comédie de Steven Spielberg "1941", ce n’est pas un pilote d’avion qui détruit les lettres LAND, ni un espion nazi (joué par Timothy Dalton) comme dans le film "Rocketeer" des Studios Disney. Non, nous sommes en 1949 quand la ville de Los Angeles décide de raccourcir le mot en supprimant ses dernières lettres. Les mauvaises langues racontent qu’ainsi amputé le signe de plus reconnaissable de la planète est moins cher à rénover et à entretenir. Bah, c’est une histoire comme une autre qui vaut bien une dernière citation de Woody Allen…