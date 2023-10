"Holly", un sacré film belge pour ouvrir le Film Fest Gent

Présenté en ouverture du festival de Gand, le nouveau film de la réalisatrice belge Fien Troch étonne par son réalisme magique.



Pendant les cent et quelques minutes que dure "Holly", on passe beaucoup de temps à scruter le visage de sa protagoniste, incarnée avec un certain mystère par la jeune Cathalina Geeraerts. Que se joue derrière les yeux de cette adolescente peu bavarde ? Que cache sa présence énigmatique ?



Dans un premier temps, le mystère ne semble pas en être un : la jeune fille qu’on nous présente ressemble à tant d’autres adolescentes qui n’arrivent pas à trouver leur place parmi leurs pairs. Rejetée par ses camarades de classe, laissée-pour-compte par une mère les yeux rivés sur la télévision, Holly ne trouve confort qu’auprès d’un garçon, dont les neurodivergences font l’objet de moqueries. On s’attend donc à assister un film d’adolescence, peut-être bien, mais assez morne. Sauf qu’un semblant de surnaturel s’immisce dans le récit. Outre son intuition d’une tragédie à venir, particulièrement cruciale dans le récit, la jeune fille semble exercer pour les personnes qui l’entourent un pouvoir de guérison et d’apaisement.



D’abord vu comme une sorcière, elle devient une figure quasi christique au sein d’une communauté en peine, ce que renforce la mise en scène de Fien Troch, projetant fréquemment un halo de lumière derrière sa protagoniste. Bientôt, tout le monde "utilise" Holly pour apaiser ses peines, chacun révélant son vrai visage : sa famille, qui y voit un intérêt financier, ou encore sa professeur, personnage fascinant, cloisonnés derrière de grands principes moraux.



Dans ce tumulte, dont elle finit par souffrir, Holly apparaît plus comme une allégorie que comme une jeune fille en chair et en os. Troch prend soin de saisir les fluctuations de ses émotions, mais préfère entretenir le mystère autour de son personnage, quant à la nature de ses pouvoirs, mais aussi de ses pensées. Cette approche a pour effet de maintenir une certaine distance entre la protagoniste et nous, et s’avère parfois frustrante. Est-elle une sainte ou une banale adolescente possédant des talents surnaturels. Est-elle un phénomène d’hallucination collective ? Comme ceux et celles qui l’entourent, nous sommes amenés à projeter nos croyances et nos valeurs sur Holly, en dépit de la personne qu’elle est. On sort du film aussi fasciné que troublé.





"Holly" est à découvrir au Film Fest Gent. Le film sortira dans les salles belges le 22 novembre.