Hollerbach et Saint Trond se sépareront en fin de saison et veulent "se dire au revoir en beauté"

L’Allemand Bernd Hollerbach ne prolongera pas son contrat d’entraîneur de Saint-Trond et quittera le club au terme de la saison. Le STVV l’a annoncé jeudi dans un communiqué, précisant que les "deux parties sont déterminées à continuer à travailler extrêmement dur jusqu’au dernier match de championnat afin de se dire au revoir en beauté."

Hollerbach, 53 ans, dirige Saint-Trond depuis juillet 2021. Il était arrivé en Belgique en 2019, à Mouscron, où il était resté une saison. Ancien assistant de Felix Magath à Wolfsburg (2007-2009 et 2011-2012) et à Schalke (2009-2011), il a aussi entraîné Würzburger Kickers et Hambourg.



La saison passée, il avait mené Saint-Trond à la neuvième place en championnat. Cette saison, à la moitié de la saison régulière, le club occupe la 10e place avec 23 points.