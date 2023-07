Holland-Dozier-Holland, les faiseurs de tubes de la Motown et de la soul music

Un trio d’acharnés à l’imagination sans limites, des bourreaux de travail (on dirait workaholic de nos jours…), un trio de producteurs/auteurs/compositeurs qui a écrit l’histoire de la soul music et a surtout composé les plus grands succès de la Motown. Mais pas que… Place au trio Holland-Dozier-Holland !

Brian et Eddie Holland et Lamont Dozier, alias H.D.H. sont dans la musique depuis toujours et dès les années 50, ils sont tous chanteurs de rythm and blues ; Eddie Holland, quant à lui, collabore déjà avec Berry Gordy. Les frères Holland rentrent chez Motown et vont composer une foule de hits pour Mary Wells, Marvin Gaye et surtout les Supremes. Lamont Dozier, qui est déjà un producteur en vue, rejoint Motown en 61. Ensemble, jusqu’en 67, ils signent en lettres d’or, l’histoire et le succès de la firme de Detroit.