Holger Rune, l’autre petit génie pressé du tennis, sort de l’ombre d’Alcaraz

Actuellement quarantième joueur mondial, Holger Rune a émergé ces derniers mois. Il a remporté en avril le tournoi de Munich, son tout premier titre chez les grands. Et, alors qu’il n’avait jamais passé le cap du premier tour en Grand-Chelem, il est en quart de finale à Paris. Ses victimes pour y parvenir ? Denis Shapovalov, Henri Laaksonen, Hugo Gaston et Stefanos Tsitsipas (demi-finaliste de la dernière édition). Véritable volcan prêt à entrer en éruption durant ses matches, Holger n’a peur de rien ni de personne. Un mental de gagnant qu’il cultive depuis le plus jeune âge.

Une ancienne anecdote refait le tour du monde de la petite balle jaune depuis quelques jours, et elle nous vient de sa maman, présente sur tous les tournois avec lui et qui tente de le canaliser au maximum. Aneke Rune a raconté que son fils, alors âgé de six ans, était un grand fan de Rafael Nadal, deuxième joueur mondial à ce moment-là. Et après avoir perdu en finale d’un tournoi, Holger est entré dans sa chambre et a déchiré tous ses posters du joueur espagnol. Il a alors expliqué qu’il ne voulait pas être un numéro deux, mais uniquement un numéro un. Il s’est alors mis à supporter... Roger Federer.