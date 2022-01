Le géant des matériaux de construction Holcim a annoncé mardi l'acquisition du belge PTB-Compaktuna, spécialisé dans les solutions spéciales pour la construction. Cette opération, dont les détails financiers n'ont pas été détaillés, permettra au groupe zougois (Suisse) de se renforcer notamment dans le secteur des travaux de rénovation en Europe.

PTB-Compaktuna, fondé en 1957 à Merelbeke, en Belgique, est actif dans la zone Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg) et au Nord de la France. Holcim compte générer d'ici 2025, 30% de son chiffre d'affaires grâce à sa division Solutions et Produits, qui comprend aussi la nouvelle filiale PRB et dont le rachat a été récemment annoncé, rappelle un communiqué.