On parle souvent de votre voiture, des avions, comme source de pollution. Mais saviez-vous que l'un des produits les plus polluants au monde c'est le ciment ! Pourquoi? Parce que pour fabriquer du ciment, il faut notamment chauffer du calcaire à plus de 1.400 degrés. Les cimenteries CCB et Holcim développent en ce moment des procédés pour essayer de réduire leurs émissions de CO2. A l'échelle mondiale, la fabrication de ciment représente 7% des émissions de CO2.