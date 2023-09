"Hoka Hey !" de Neyef, lauréat du 7e Prix Première du Roman graphique

Georges, un jeune Lakota élevé par un pasteur, oublie peu à peu ses racines amérindiennes et rêve d’un futur inspiré du modèle américain. Il croise la route de Little Knife, amérindien froid et violent à la recherche du meurtrier de sa mère, qui l’embarque dans son périple. Au fil de leur voyage, l’homme et le garçon s’ouvrent l’un à l’autre et trouvent ce qui leur est essentiel : pour l’un, l’apaisement de la colère par la transmission de sa culture et, pour l’autre, la découverte de son identité et de ses origines.