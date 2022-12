Hogwarts Legacy repoussé sur PlayStation 4 et Xbox One mais pas sur la next-gen

Les raisons de ce report sont avant tout des raisons techniques : il n’est pas rare de voir des gros studios rencontrer des problèmes lorsqu’il faut adapter un jeu à la génération précédente. Ce fût le cas pour le célèbre Cyberpunk 2077 qui, lors de sa sortie, était à peine jouable sur PlayStation 4 et Xbox One. Aujourd’hui les problèmes sont réglés et le jeu regagne en popularité (notamment grâce à une série d’animation sur Netflix) mais de nombreux joueurs s’étaient fait rembourser à l’époque.