Hogwarts Legacy : pourquoi certains joueurs ne rencontreront pas de Sombrals ?

Le monde ouvert de Hogwarts Legacy déborde d’activités, de lieux à visiter, de personnages à rencontrer et d’animaux fantastiques à découvrir. Mais tous les joueurs ne bénéficieront pas pour autant de la même expérience de jeu.

En effet, selon votre Maison, choisie au début de l’aventure, vous aurez droit à des décors spécifiques (notamment votre salle commune). Ce qui est logique, quand on connaît l’univers de la franchise Harry Potter. Mais ce qui est moins logique, c’est la présence d’animaux fantastiques dans certaines éditions du jeu, mais pas dans la version de base.

C’est notamment le cas du Sombral, un cheval ailé, qui n’est disponible que dans les versions Deluxe et Collector du jeu. Autrement dit, pour voler à dos de Sombral, il faut être prêt à payer plus cher un jeu déjà vendu aux alentours de 75 euros.

L’édition Deluxe, qui inclut le “Pack Magie noire” nécessaire à l’apparition des Sombrals coûte 85 euros sur le PlayStation Store. Mais il est possible d’acheter le pack séparément… au prix de 20 euros.

Alors est-ce que l’extension vaut la peine ? À vrai dire, on a terminé l’aventure sans monter sur un sombral et on a quand même apprécié le jeu. À vous de voir si la bête est indispensable pour votre aventure. Ou vous pouvez attendre une éventuelle réduction d’ici quelques mois.