Hogwarts Legacy : nos 5 conseils pour mieux profiter de votre aventure

Vous ne le portez plus ? Vendez-le !

Au cours de votre aventure, vous tomberez très souvent sur des coffres qui contiennent des vêtements. Des gants, des chapeaux, des lunettes, des capes… bref tout ce qu’il faut pour habiller votre personnage et lui donner un style qui lui est propre. Mais cela signifie également que vous allez trimballer tous les vêtements que vous ne portez pas.

Si le style d’une pièce (ou la puissance qu’elle vous confère) ne vous intéresse pas, n’hésitez donc pas à vous en débarrasser. Chaque boutique vous rachètera ce que vous ne portez pas ou plus, et cela vous permettra de récupérer de la place dans votre inventaire, qui est limité. Vous pouvez également compléter les défis de Merlin, qui sont indiqués sur la carte par une icône de feuille, pour agrandir votre inventaire et pouvoir trimballer plus d’objets avec vous.

Dépensez vos points pour accéder plus facilement à vos sorts

Au fur et à mesure de l’histoire, vous débloquerez différents sorts, qui seront accessibles via un menu rapide situé dans le coin inférieur droit de l’écran. Mais ce petit menu est limité en place. Vous ne pourrez y placer que quatre sorts au début de l’aventure. Ce qui pose problème, quand on sait que le jeu en propose 23 au total, et qu’il est parfois nécessaire de passer d’un sort à l’autre pour progresser.

Heureusement, il est possible d’agrandir ce sous-menu, en achetant plus d’espace. Pour cela, il suffit de gagner des points de talent, et de les échanger pour plus d’espace. À trois reprises, vous pourrez donc agrandir votre inventaire, pour un maximum de 16 sorts disponibles à portée de main. Certes, vous devrez toujours remplacer un sort par un autre, mais vous le ferez moins souvent avec cet espace supplémentaire acheté.