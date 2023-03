Hogwarts Legacy : les versions PS4 et Xbox One du jeu ne sortiront pas en avril

Hogwarts Legacy, le jeu d’Avalanche Software qui vous plonge dans l’univers d’Harry Potter, est déjà disponible depuis plusieurs semaines sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. Mais pour y jouer sur PlayStation 4 et Xbox One, il faudra encore patienter.

En effet, Hogwarts Legacy ne sortira pas le 4 avril sur ces deux consoles comme prévu. Le studio a annoncé que la sortie avait été décalée d’un mois, afin de peaufiner l’expérience. “Nous sommes submergés de gratitude pour l'accueil que les fans du monde entier ont réservé à Hogwarts Legacy”, peut-on lire dans le tweet qui annonce la mauvaise nouvelle. “L'équipe travaille dur pour offrir la meilleure expérience possible sur toutes les plateformes et nous avons besoin de plus de temps pour y parvenir. Hogwarts Legacy sera disponible sur PS4 et Xbox One le 5 mai 2023.”