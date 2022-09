Hogwarts Legacy : les maisons de Poudlard se dévoilent en vidéo

Dans ces nouvelles séquences, le personnage flâne dans les différentes salles communes des quatre maisons iconiques de Poudlard : Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard. Si très peu d’interactions nous sont montrées, à part l’ouverture des différentes portes secrètes, c’est tout de même un bel étalage graphique et technique qui nous laisse entrevoir l’ambiance générale du jeu ! Pas de dialogues, d’action ou de sortilèges mais des images "in-game" et ça, ça fait plaisir !

Trop souvent les studios ont montré des extraits retravaillés et des cinématiques lors de présentations de futurs jeux. Aujourd’hui, les fans savent que ces images ne sont pas forcément représentatives du produit final, allant parfois jusqu’à se méfier de la moindre cinématique dans un trailer qui annoncerait un "downgrade". En montrant ces images, Avalanche Software a fait le choix de dévoiler le rendu actuel du jeu et ce à quoi il devrait réellement ressembler à sa sortie.