"Hogwarts Legacy" : le mystère plane encore dans le nouveau teaser du jeu

Il semblerait que certains sorciers recevront bientôt leur lettre pour Poudlard ! Le jeu "Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard" se dévoile dans un nouveau teaser.

Jaloux soient les moldus qui ne plongeront pas dans l’univers Harry Potter à partir du mois prochain. Seuls les vrais Potterheads combattront les forces du mal, chevaucheront leur balai, monteront des créatures magiques et auront même la possibilité de se rendre dans la salle sur demande.

Le 10 février, sortiront les versions PS5, Xbox Series et PC de "Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard". En revanche, il faudra attendre le 4 mai pour les sorciers qui possèdent une PS4 ou une Xbox One et le 25 juillet pour ceux qui ont une Nintendo Switch.