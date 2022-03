Hogwarts Legacy - L’Héritage de Poudlard se dévoile dans une vidéo de 14 minutes

Au programme de ce RPG d’action et d’aventures : une plongée à Poudlard en 1800. Les joueurs incarneront un sorcier qu’ils pourront créer de toute pièce, et qui sera capable d’utiliser de la magie ancienne.

Côté gameplay, Hogwarts Legacy s’annonce très diversifié : combats, enquêtes, préparations de potions et apprentissage de nouveaux sorts. Sans oublier la possibilité de créer une zone qui vous permettra d’accueillir des Animaux Fantastiques.

À noter que Hogwarts Legacy - L’Héritage de Poudlard n’est pas une exclusivité PlayStation, malgré l’annonce lors d’un State of Play. Le jeu, attendu pour la fin de l’année, sera disponible sur PlayStation 4 et 5, Xbox One et Series X/S, ainsi que sur PC et Nintendo Switch.