Hogwarts Legacy - L’Héritage de Poudlard : PlayStation consacre un State of Play au nouveau jeu Harry Potter

Le titre très attendu développé par Avalanche Software se dévoilera un peu plus ce jeudi 17 mars.

PlayStation annonce en effet un State of Play d’une vingtaine de minutes, “dont 14 seront consacrées au gameplay du jeu capturé sur PS5.”

“Depuis l’annonce de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, la bande-annonce a été visionnée plus de 28 millions de fois sur la chaîne YouTube de PlayStation. Nous vous avions promis de vous en dévoiler davantage cette année, et nous sommes enfin prêts à tenir notre promesse”, peut-on lire sur le blog. Preuve que le titre a déjà ses fans.

Le State of Play débutera à 22 heures sur la chaîne Twitch et YouTube de PlayStation.

Pour rappel, Hogwarts Legacy est un RPG d’action qui plongera les joueurs dans l’univers de la franchise Harry Potter. Et plus précisément à Poudlard, dans les années 1800. “Votre personnage est un étudiant détenant la clé d’un ancien secret qui menace de déchirer le monde des sorciers. Vous avez été accepté tardivement à l’école de sorcellerie de Poudlard et découvrez rapidement que vous n’êtes pas un étudiant ordinaire : vous possédez une capacité inhabituelle vous permettant de percevoir et de maîtriser une magie ancienne. Vous seul pouvez décider si vous allez protéger ce secret pour le bien de tous ou céder à la tentation d’une magie plus sinistre.”