Hogwarts Legacy : l'appel au boycott qui soulève le débat

Et depuis que la campagne promotionnelle de "Hogwarts Legacy" bat son plein, des appels à ne pas contribuer à sa fortune par le versement de royalties liées au jeu ont fleuri en ligne.

L’annonce récente qu’un personnage transgenre serait inclus dans le jeu n’a pas apaisé les débats. Au sein des communautés de joueurs LGBT +, "il existe beaucoup de discussions internes sur le sujet", affirme auprès de l’AFP Cody Mejeur, professeur d’études des médias à l’université de Buffalo, dans l’Etat de New York.

Mejeur, spécialiste des questions LGBTQIA + dans les jeux vidéo développe :

"Cela va des gens qui aiment toujours la franchise Harry Potter et qui en quelque sorte se bouchent le nez […] aux personnes transgenres qui ont été très impliquées dans ces appels au boycott."

Selon le professeur, les joueurs trans se partagent entre les partisans d’un boycott pur et simple du jeu et ceux qui adoptent une approche critique, à base d’interactions et discussions limitées autour du jeu.

"Parfois cela va se traduire par un achat du jeu plus tard, d’occasion, de manière à ce que vous ne contribuiez pas directement" aux revenus de J.K. Rowling, note Cody Mejeur.