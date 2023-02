Hogwarts Legacy : à partir de quelle heure pourrez-vous y jouer ?

Hogwarts Legacy est un jeu très attendu par les nombreux fans de l’univers Harry Potter. Trois ans après son annonce, le titre sera enfin disponible ce vendredi 10 février, sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Mais à quelle heure sera-t-il réellement possible d’y jouer ? On vous dit tout.

Selon Warner, qui distribue le jeu, Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard sera disponible le 10 février dès minuit, sur PlayStation 5 et Xbox Series. Si vous avez précommandé le jeu dans sa version dématérialisée, vous pouvez normalement le prétélécharger, afin de commencer votre aventure au plus vite. Si vous êtes sur XBox, il est d’ailleurs possible de gagner quelques heures et d’y jouer dès le 9 février à midi. Comment ? Tout simplement en profitant du décalage horaire et en vous calant sur l’horaire Néo-Zélandais. Pour cela, direction les réglages de la console : Paramètres > Système > Langue et région.