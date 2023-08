Hoefkens après le 1 sur 12 du Standard : "Il faut se relever et aller chercher des résultats, c’est la seule chose qui compte"

Battu par à domicile par le Cercle, le Standard reste sur un bilan d’un point sur douze et vit un début de saison compliquée. C’est un euphémisme.



"C’est très dur en ce moment", reconnaît honnêtement Carl Hoefkens au micro de DAZN Eleven. "Je comprends les sentiments de tout le monde. Tout le monde veut le meilleur pour le club. Être déçu est un sentiment difficile. C’est un match qu’on a bien préparé. Ils (les joueurs du Cercle, ndlr) sont physiques, ils sont durs dans les duels. On a été trop tranquilles, trop beaux. On doit être plus méchant. On doit avoir plus de qualité dans le dernier tiers."



"Ça a été un match compliqué du début à la fin", confirme Wilfried Kanga. "On aurait voulu gagner aujourd’hui devant notre public. La déception est grande. On retourne au travail".



Les Liégeois ont notamment abusé de longs ballons. "Ce n’était pas le plan", poursuit Kanga. "On devait chercher les espaces derrière les défenseurs. On n’a pas réussi à se trouver. On n’avait pas cette harmonie entre le milieu et les attaquants. On va bosser pour que ça soit plus fluide sur le terrain".



Les pièces du puzzle ont du mal à s’imbriquer. "Tout le monde a besoin de confiance", souligne le T1 des Rouches. Et Hoekens fait appel à ses leaders. "J’ai besoin de joueurs qui osent qui demandent le ballon quand c’est difficile. Le pressing du Cercle était là, les choix des joueurs n’ont pas toujours été les bons".