Hodeige : plus de 600 personnes touchées. L'eau du robinet sera-t-elle à nouveau potable demain ?

A Hodeige, dans la commune de Remicourt, l’eau potable n’est toujours pas disponible en dehors des points de distribution. Cela fait six jours que les habitants ne peuvent plus consommer l’eau du robinet et cela va continuer durant encore au moins 24 heures. Jusqu'ici d'après le bourgmestre, Thierry Missaire, plus de 600 habitants ont été touchés : "Quelques dizaines de personnes ont consulté un médecin après avoir souffert de cette pollution. En recueillant les témoignages des uns et des autres, notamment lors de la distribution d'eau potable, nous constatons en réalité qu'un citoyen sur deux a été touché, soit plus de 600 personnes", précise le mayeur remicourtois. "Les résultats des dernières analyses sont à présent bons, tout est presque dans les normes, mais nous attendons que ce soit absolument parfait sur l'ensemble du territoire concerné".

Un suivi assuré pour les malades et les habitants

"Nous devons à présent envisager les suites et apporter des réponses aux habitants. Il faudra notamment assurer le suivi des personnes qui ont été malades, constituer les dossiers pour les assurances, donner les bons conseils pour le nettoyage des appareils ménagers, etc.", conclut le bourgmestre.

De nouvelles analyses ont été effectuées. Les résultats sont attendus mardi à la mi-journée. Deux sources de pollution avaient été détectées : une dans une station d’épuration, et l’autre chez un particulier.