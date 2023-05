Hockey : Vincent Vanasch de retour en Belgique !

Après 3 années passées dans le championnat allemand, Vincent Vanasch fait son retour en Belgique. Le gardien des Red Lions, champions olympiques en titre, a décidé de rejoindre les Bruxellois de l’Orée dès la saison prochaine. "C’est une décision mûrement réflechie", explique " The Wall ". "J’avais fait un peu le tour de la question en Allemagne. De plus, je ressentais l’envie de revenir en Belgique pour profiter un peu plus de ma famille. En effet, bien que je sois souvent présent pour les entrainements de l’équipe nationale, je ressentais le besoin de voir plus ma famille et les trajets vers Cologne devenaient de plus en plus pesants. A l'Orée, je serai à une dizaine de minutes de la maison ".

Néanmoins, cette aventure allemande laissera un beau souvenir au gardien, élu trois fois meilleur joueur du monde à son poste dans sa carrière. "J’y ai rencontré des personnes et des joueurs incroyables. Nous avons remporté les deux derniers titres et je serais vraiment heureux d’y ajouter un troisième sacre au début du mois de juin. Cela ferait du 100% lors de mon passage", s’amuse l’ancien joueur du Waterloo Ducks, en Belgique, et d’Oranje-Zwart (devenu Oranje-Rood) aux Pays-Bas. "La seule ombre au tableau restera la coupe d’Europe. J’aurai pu ajouter un 3ème titre, avec un 3ème club différent (NDLR: après le titre en 2015 avec Oranje-Zwart et en 2019 avec le Waterloo Ducks), issu d'une 3ème championnat différent. Cela aurait été historique mais je n’en faisais pas non plus un objectif impératif ".

En signant son retour au pays, le gardien de 35 ans découvrira également un cinquième club belge après le White Star, le Pingouin, Louvain et le Waterloo Ducks. " Au delà de la proximité, je rejoins également un club qui a terminé à la 5ème place du championnat. Le but sera de se battre pour le top 4 et les play-offs. Les cadres de l’équipe devraient, dans l'ensemble, rester mais mon but sera aussi d’encadrer les jeunes. L’Orée peut compter sur l’une des meilleurs écoles du pays. De plus, je serai dans les meilleurs conditions pour préparer au mieux les Jeux de Paris en 2024 ".

Vincent Vanasch a signé un contrat de trois ans du coté de Woluwé-Saint-Pierre. Une aventure qui s’achèvera donc à la fin de la saison en 2026. Année de la prochaine coupe du monde organisée en…Belgique. Pour une dernière sortie avant de ranger son équipement de gardien? L’avenir le dira.