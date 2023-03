Hockey sur glace : une saison historique pour les Bulldogs de Liège

C'est un authentique exploit que viennent de réaliser les Bulldogs de Liège. Après avoir remporté le championnat et la coupe de Belgique, au détriment du grand rival d’Herentals, ainsi que l’Inter-Regio Cup, le club liégeois de hockey sur glace a décroché ce week-end le titre en BeNeLeague. Le seul trophée qui manquait encore au palmarès des Bulldogs.

Avec la victoire en BeNeLeague, le championnat belgo-néerlandais, les Liégeois ont donc tout raflé cette saison. Alors qu’ils menaient 2-1 en finale des Playoffs, les sang et marine ont remporté la 4e manche à Heerenveen, le champion en titre, 0-3. Un titre mérité selon Frank Neven, un des piliers de l’équipe liégeoise : " C’est incroyable. On a réalisé une saison hors norme. Je suis à Liège depuis 10 ans et je n’ai jamais vécu ça. L’ambiance dans le vestiaire est unique entre les joueurs francophones, néerlandophones et canadiens. Nous avons aussi pu compter sur le soutien indéfectible de nos nombreux supporters qui étaient venus en masse nous soutenir à Heerenveen. Nos fans ont aussi contribué aux succès de l’équipe. On a tout gagné parce que nous étions tout simplement les plus forts ". Cette victoire ponctue en effet une saison remarquable, qualifiée d’historique par Olivier Devriendt, le président des Bulldogs, particulièrement ému après ce triomphe : " Ce que l’équipe a accompli est historique. J’en ai encore les larmes aux yeux. On a dominé cette saison de bout en bout. Une saison qui a démarré tôt avec la Continental Cup à Istanbul. Nous avons réussi à créer un véritable esprit de groupe. Le vestiaire est fantastique. En tant que président, je ne pouvais pas rêver d’une meilleure apothéose en fin de saison. Je pense que nous avons mérité ce titre en BeNeLeague. C’est le seul trophée qui nous manquait et on le voulait vraiment. On a été très réguliers et on a terminé en tête de la phase classique du championnat, ce qui nous a permis d’avoir l’avantage de la glace dans les séries des Playoffs et de remporter ce titre historique pour le club ".

Le grand chelem

Au sein de l’équipe liégeoise, c’est un soulagement d'être enfin champions de BeNeLeague. Un titre après lequel les Bulldogs courraient depuis plusieurs années. Pour Jordan Paulus, le capitaine emblématique, ce trophée récompense les nombreux efforts et sacrifices consentis par les joueurs liégeois : " Je suis fier et surtout heureux d’avoir décroché ce titre. Nous étions tous obsédés par cette BeNeLeague. On ne pensait plus qu’à ça parce que l’an dernier, en finale, nous avions été battus lors de la manche décisive, par un but d’écart, après . Autant dire que cet échec nous était resté à travers de la gorge. Personne à Liège ne l'avait oublié et on a pris notre revanche avec ces quatre coupes. Les trois autres trophées ne nous avaient pas rassasiés mais cette BeNeLeague nous comble de bonheur. C’est le travail de toute une saison et c’est incroyable. Il faut bien se dire que nous sommes considérés comme un petit club wallon par rapport aux grosses cylindrées flamandes et néerlandaises mais on a réussi à créer un groupe de fous avec une mentalité exceptionnelle. Rien n’est impossible pour les Bulldogs. La preuve avec ce grand chelem historique ".