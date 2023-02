Hockey sur glace : les Bulldogs de Liège dominent Herentals en finale de la Coupe de Belgique

C’était le match de l’année chez nous, samedi soir, en hockey sur glace, avec la finale de la Coupe de Belgique. Une finale qui a opposé les Bulldogs de Liège aux Anversois d’Herentals, soit les deux meilleures équipes belges actuelles. Et ce sont les Bulldogs qui ont remporté ce trophée pour la 2e fois consécutive et pour la 4e fois de leur histoire.

Les Bulldogs ont rapidement pris les devants pour finalement l’emporter 6-4 devant un public chaud comme jamais. "La Coupe, c’est le premier grand rendez-vous de la saison, l’événement le plus important en Belgique", a confié Olivier Devriendt, président des Bulldogs, au micro de Pierre Capart. "On a plusieurs choses à corriger avant les playoffs. Mais quand tu gagnes la première coupe, qui plus est la Coupe de Belgique, la pression n’est plus là. L’équipe commence à apprendre à gagner".

Les Bulldogs, qui occupent pour le moment la tête du championnat de Belgique et de la BeNe League (8 équipes belges et 8 néerlandaises), pourraient donc remporter deux trophées de plus en fin de saison.