Hockey Stars Awards : Loic Van Doren devancé par un Indien pour le titre de meilleur gardien mondial

Chez les dames également le titre est revenu à l’Inde, avec Savita Punia (37,6 pts), devant l’Argentine Belen Succi (26,4) et l’Australienne Jocelyn Bartam (16).

Jeudi, la FIH révélera les noms des lauréats des entraîneurs de l’année, avec Michel van den Heuvel (Red Lions) et Raoul Ehren (Red Panthers) comme nominés, et clôturera vendredi par les joueurs et joueuses de l’année, avec Tom Boon et Arthur De Sloover, parmi les 5 présélectionnés chez les messieurs.