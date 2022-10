Hockey Stars Awards 2022 : nouvelle razzia indienne, Boon et De Sloover devancés pour le titre de joueur de l'année

La fédération internationale de hockey (FIH) a indiqué vendredi que l’Indien Harmanpreet Singh et la Néerlandaise Felice Albers ont été désignés meilleurs joueur et joueuse de la saison 2021-2022. Tom Boon et Arthur Van Doren, les deux Red Lions nommés pour le trophée chez les messieurs, terminent respectivement 3e et 5e.

Le défenseur Harmanpreet Singh, 26 ans, spécialiste du sleep sur penalty-corner, se succède à lui-même. Avec 29,4 points, il devance le Néerlandais Thierry Brinkmann (23,6) et Tom Boon (23,4). Arthur De Sloover est 5e (10,1). Chez les dames, Albers, âgée de 22 ans, a totalisé 29,1 points, devant les Argentines Maria Granatto (26,9) et Agustina Gorzelany (16,4).

Comme l’an dernier, la razzia indienne se poursuit donc, puisque plus tôt dans la semaine le trophée de meilleur espoir féminin est allé à Mumtaz Khan, les titres de meilleurs gardiens de l’année ont été attribués à PR Sreejesh (messieurs) et Savita Punia (dames) et les deux coachs des équipes nationales indiennes, Janeke Schopman et Graham Reid. Seul le joueur français de la Gantoise Timothée Clément est parvenu à s’emparer du prix de meilleur espoir masculin.

Déjà sujets à de nombreuses discussions l’an dernier lorsque l’Inde avait raflé tous les trophées possibles, les Hockey Stars Awards, malgré quelques modifications faites par la FIH, n’ont guère évolué depuis lors puisque chaque fois qu’un Indien a été nommé dans une catégorie il en est sorti vainqueur. Force est de constater que les pays asiatiques votent en nombre pour leur représentant, toujours Indiens, et que les fédérations européennes se désintéressent toujours autant (15 pays seulement sur une quarantaine ont voté). Le vote des médias a également toujours joué un rôle lorsqu’un Indien était impliqué dans une catégorie. Mais là pas de transparence, puisque le quota des journalistes asiatiques comparé aux autres continents reste méconnu.