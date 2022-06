Hockey Pro League : pour sa dernière avant la Coupe du monde, les Panthers battent à nouveau les États-Unis

Les Red Panthers, l’équipe nationale belge féminine de hockey, ont battu les États-Unis sur le score de 0-3 lors de leur ultime match en Hockey Pro League, dimanche à Bois-le-Duc, aux Pays-Bas. Les Belges, quatrièmes du classement final, peuvent se tourner vers la Coupe du monde avec le sentiment du devoir accompli.

Comme samedi lors de sa victoire 0-5, la Belgique a joué sans France De Mot et Barbara Nelen, pas à 100%. Et à l’instar de la veille, la phalange américaine, 15e mondiale, a tenu le choc lors du premier quart-temps avant de flancher. Il a fallu l’arrêt d’Aisling D’hooghe sur un stroke adverse pour empêcher l’ouverture du score.

Après une nette occasion pour Emma Puvrez, sauvée sur la ligne par une défenseure adverse, la Belgique a pris les commandes avant la pause grâce à un goal de plein jeu d’Ambre Ballenghien (0-1, 24e).

Au retour des vestiaires, les Panthers ont pris le large grâce à Alex Gerniers, bien placée sur rebond de pc (0-2, 36e). Dominatrices dans tous les secteurs du jeu, les troupes de Raoul Ehren ont enfoncé le clou grâce à Louise Versavel. Déjà double buteuse la veille, la joueuse du Braxgata a fait mouche sur pc (0-3, 51e). Malgré plusieurs possibilités belges, le score n’a plus évolué jusqu’à la sirène.

La Belgique, avec une quatrième place finale, obtient son meilleur résultat en trois éditions de la compétition après avoir terminé aux 5e et 7e places lors des deux premières éditions de la compétition. La victoire est revenue à l’Argentine, lauréate finale devant les Pays-Bas et l’Inde, alors que les Américaines terminent à la 9e et dernière place.

Les Red Panthers vont désormais prendre la direction de la Catalogne et de Terrassa, où elles joueront la Coupe du monde. Versées dans le groupe D, les Belges affronteront l’Afrique du Sud (3/7), l’Australie (5/7) et le Japon (6/7).