Hockey Pro League : Les Red Panthers s'inclinent 3-1 devant l'Argentine pour leur 1er match de l'année

Les Red Panthers se sont inclinées 3-1 en fin de match devant l'Argentine, vice-championne olympique et N.3 mondiale, samedi soir à Buenos Aires, au terme de leur 5e rencontre de Hockey Pro League, leur 1er match officiel en 2022.

Au but d'ouverture de l'Argentine Eugenia Trinchinetti (10e), la capitaine belge Alix Gerniers a répondu 2 minutes plus tard sur une déviation lors du 2e pc des joueuses de Raoul Ehren (12e). Ce n'est qu'en toute fin de rencontre que les championnes panaméricaines ont forgé leur succès avec un pc transformé par Maria Granatto (55e) et un 3e but signé Trinchinetti (58e).

La Belgique, 7e mondiale, avait entamé cette 3e édition de la Pro League par deux victoires en octobre dernier face à l'Allemagne, suivies de deux courtes défaites en novembre devant les championnes olympiques néerlandaises, alors que les Argentines, toutes récentes championnes panaméricaines, n'avaient pas encore disputé un seul match.

Les deux équipes se retrouveront dimanche, toujours à 20h30 belges, précédant comme ce samedi le duel de leurs homologues masculins entre Red Lions et Los Leones, programmés eux à 23h00.